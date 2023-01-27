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НовостиОбщество27 января 2023 14:48

В Волгограде ассенизатор сливал отходы в городские сети

Виновнику грозит крупный штраф
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фото: пресс-служба "Концессий".

Фото: пресс-служба "Концессий".

27 января в Советском районе Волгограда поймали водителя ассенизатора, который сливал отходы в городские сети водоотведения. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе «Концессий», МАЗ принадлежит ИП Цуканову. Водитель ассенизатора откачал ЖБО у жителей и приехал на территорию автотранспортного предприятия на улицу Автомобилистов, где слил отходы с помощью шланга в канализационный колодец.

- Факт незаконного слива ЖБО был задокументирован. На место были вызваны сотрудники полиции и представители центра контроля качества воды. На месте происшествия были взяты необходимые пробы воды для лабораторных исследований, - рассказали в «Концессиях».

Добавим, что помимо административной ответственности нарушителю грозит штраф.