В Волгоградской области в выходные будет перепад температуры в 21 градус

В Волгограде в выходные осадки не прогнозируют Фото: Екатерина СИМОХИНА

Жителям Волгоградской области в ближайшие выходные предстоит испытать большой скачок температуры воздуха. В течение суток на территории региона перепад составит 21 градус. В субботу погода ожидается без существенных осадков. 28 января ночью и утром в отдельных районах будут туман и изморозь. Юго-восточный, южный ветер подует со скоростью 7-12 м/с, рассказали сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском ЦГМС.

Именно 28 января в регионе ожидается 21-градусный перепад температуры. В ночь на субботу по области столбики термометров покажут -13...-18º, днем 0...-5º, местами потеплеет до +3º. В Волгограде ночью -12...-14º, днем 0...-2º.

29 января по области местами утром и днем пройдет мокрый снег, в Волгограде без осадков. Юго-восточный, восточный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с. В воскресенье будет менее серьезный скачок температуры. По области ночью ожидается -5...-10º, при прояснениях до -15º, днем -1...-6º, местами до +3º. В Волгограде в ночные часы -7...-9º, днем 0...-2º.