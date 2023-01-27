«Ротор» пополнился пятым новичком за месяц

Фото: ФК "Новосибирск"

«Ротор» заключил контракт с новым футболистом. За волгоградскую команду будет выступать Данил Шаталов. Соглашение с 19-летним полузащитником рассчитано на 2,5 года, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе «Ротора».

Данил Шаталов родился Новосибирском и является воспитанником местного футбола. В прошлом году он дебютировал на профессиональном уровне в составе «Новосибирска». В первой половине текущего сезона группы 4 Второй лиги полузащитник провел 13 матчей и забил 1 мяч. За «Ротор» футболист будет играть под номером 89.

Отметим, Данил Шаталов стал пятым новичком «Ротора» в январе. Ранее в волгоградский клуб перешли вратарь Сергей Самок, который также перебрался из «Новосибирска», защитник Дмитрий Прищепа из «Крыльев Советов», полузащитник Юрий Завезен из «Атырау», нападающий Дэвид Бигулаев из ставропольского «Динамо».

28 января подопечные Алексея Стукалова отправятся в Крымск, где до 10 февраля пройдет второй зимний сбор «сине-голубых».