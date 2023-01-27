«Мечтает быть львом»: волгоградские зоозащитники показали, как собаки уживаются с африканскими хищниками

Фото: скрин с видео VK "Дино"

Вот же почти год в зооцентре «Дино» в Волгоградской области по соседству с сотнями спасенных с улицы собак живут два львенка Симба и Эрон. В марте прошлого года хищников незаконно перевозили через регион, но полицейские нашли измученных животных и передали зоозащитникам.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в волонтеры «Дино», львы-подростки прекрасно уживаются с остальными обитателями приюта. Они сняли на видео любопытную собаку по кличке Сара, которая среди прочих проявляет интерес к огромным хищникам.

Для львят построили огромные вольеры. Животные могут гулять, дышать свежим воздухом. В России у них разнообразный досуг. В первую в своей жизни зиму Симба и Эрон узнали, что такое снег и новогодние елки. По словам директора Анжелы Макаровой, для крупных хищников планируют возвести вольер площадью до 1 га.