52-летний житель Волгограда отдал мошенникам почти 2 миллиона рублей

Волгоградец взял в кредит 1,9 миллиона рублей и перечислил их мошенникам Фото: Мария ЛЕНЦ

В Волгограде практически ежедневно жители становятся жертвами телефонных аферистов. Накануне поверил мошенникам 52-летний разнорабочий магазина из Кировского района. Ему позвонил неизвестный и сказал, что на волгоградца пытаются оформить несанкционированный кредит – схема старая. Однако мужчина попался на уловку. Ему предложили оформить максимально возможный кредит в своем банке и перевести деньги на «безопасный» счет, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Житель Волгограда выполнил инструкции, взял кредит на 1,9 миллиона рублей и перечислил всю сумму на продиктованные счета. Только потом мужчина понял, что был обманут аферистами, и обратился в полицию.

- Не совершайте никаких операций по инструкциям звонящего. Сразу закончите подобный разговор. Если у вас остались сомнения, позвоните в свой банк, набрав официальный номер телефона. Он указан на обратной стороне карты, - напоминают волгоградцам в региональной полиции.