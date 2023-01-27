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НовостиОбщество27 января 2023 10:34

В Волгоградской области задним числом подняли зарплату аппарату избиркомов

Оклады вырастут на 8%
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Сотрудники избиркомов будут получать больше.

Сотрудники избиркомов будут получать больше.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгоградской области задним числом подняли зарплату аппарату избирательных комиссий. Оклады проиндексируют на 8% с 1 января 2023 года. Постановление ИКВО от 24 января, подписанное Виктором Черячукиным, опубликовано на портале правовой информации и вступило в силу, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Вырастут на 8 процентов оклады тех работников аппаратов избиркомов Волгоградской области, должности которых не относятся к госслужбе. Плюс к этому суммы выплат увеличат в большую сторону до целого рубля.

Напомним, до этого с 1 января увеличили на те же 8% выплаты для депутатов, чиновников и сотрудников подведомственных учреждений.