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НовостиПроисшествия27 января 2023 10:14

В Волгограде спустя 10 дней нашли мертвым пропавшего 82-летнего пенсионера

Пожилого мужчину искали с 16 января
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Пенсионера нашли мертвым в поселке Волгограда

Пенсионера нашли мертвым в поселке Волгограда

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгограде завершились поиски пропавшего без вести 82-летнего пенсионера. Спустя 10 дней его нашли мертвым в поселке Вишневая балка в Краснооктябрьском районе. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, по предварительным данным, смерть не носит криминальный характер.

- Тело мужчины обнаружено 26 января на участке местности по переулку Сергея Тюленина, - уточнили в региональной полиции.

Напомним, поиски 82-летнего жителя Краснооктябрьского района велись с 16 января. Он ушел из дома и не вернулся.