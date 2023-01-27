В Волгограде спустя 10 дней нашли мертвым пропавшего 82-летнего пенсионера

Пенсионера нашли мертвым в поселке Волгограда Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгограде завершились поиски пропавшего без вести 82-летнего пенсионера. Спустя 10 дней его нашли мертвым в поселке Вишневая балка в Краснооктябрьском районе. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, по предварительным данным, смерть не носит криминальный характер.

- Тело мужчины обнаружено 26 января на участке местности по переулку Сергея Тюленина, - уточнили в региональной полиции.

Напомним, поиски 82-летнего жителя Краснооктябрьского района велись с 16 января. Он ушел из дома и не вернулся.