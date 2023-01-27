В Волгоградской области в 2022 году выросло производство рыбной продукции

Фото: областная администрация.

В 2022 году в Волгоградской области увеличилось производство рыбной продукции. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации региона, улов озерно-речной рыбы с 2021-го вырос с 4,5 тыс. тонн до 6 тыс. Помимо этого, за год изменились показатели производства рыбы прудовыми хозяйствами – с 2,5 тыс. до 2,7 тыс. тонн.

- Вылов озерно-речной рыбы на Волгоградском водохранилище увеличился с 1,7 тыс. тонн до 2 тыс. тонн, а на Цимлянском — с 2,8 до 4,2, - уточнили в обладминистрации.

Выловленная рыба как продается в свежем и охлажденном виде, так и идет на переработку. 24 предприятия производят разную рыбную продукцию – копченую, сушено-вяленую, замороженную, также волгоградцам предлагают фарш, филе, консервы, полуфабрикаты и другие товары.