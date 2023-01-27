В Волгограде подозреваемого в убийстве матери 15-летнего подростка отправили в СИЗО до 24 марта

В Волгограде убившего мать подростка взяли под стражу до 24 марта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 27 января, по ходатайству следователей Красноармейский райсуд избрал меру пресечения для 15-летнего подростка, подозреваемого в убийстве 42-летней матери. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в объединенной пресс-службе Волгоградской области, несовершеннолетнего взяли под стражу до 24 марта 2023 года. Ранее он был задержан по статьям 91 и 92 УПК.

- 25 января 15-летний А. на фоне обид к замечаниям и упрёкам, высказанным ранее в его адрес, нанес не менее 10-и ударов по голове спящей матери, после чего, взяв нож, нанес им еще два удара в область шеи потерпевшей. От полученных ранений женщина скончалась, - уточнили в облсуде.

Отметим, что в тот день мальчик сам сообщил о преступлении. Правда, соврал, что нашел маму уже мертвой. Однако на его теле нашли следы крови убитой. Да и сам подозреваемый вскоре во всем признался.