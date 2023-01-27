В Волгоградской области один человек погиб после лобового столкновения «Лады» и «ГАЗели»

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгоградской области ночью 27 января произошла авария, в которой погиб один человек. На трассе Р-22 «Каспий» в Михайловском районе в 4.41 37-летний мужчина, управляя «Ладой Гранта», выскочил на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с «ГАЗелью». Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

В аварии погиб 36-летний пассажир «Лады», уточняется, что он не был пристегнут ремнем безопасности. В Михайловскую ЦРБ госпитализировали водителя легкового автомобиля.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

- По факту ДТП проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - отметили в региональной полиции.

В Волгоградской области участились смертельные ДТП. Вечером в четверг в Дубовском районе столкнулись две фуры, после чего они загорелись, погиб один водитель. 25 января в Среднеахутбинском районе водитель Toyota Camry скончался, врезавшись на встречке в «ГАЗель».

- Госавтоинспекция региона настоятельно рекомендует водителям не совершать не обдуманных маневров, - добавили в региональном Главке МВД.