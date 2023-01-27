Волгоградцу дали 8 лет тюрьмы за жестокое убийство любимой

Суд вынес приговор. Фото: Алексей БУЛАТОВ

27 января в Волгограде вынесли приговор 42-летнему мужчине, жестоко убившему 34-летнюю любимую. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, виновнику дали 8 лет колонии строгого режима.

Напомним, 15 июля 2022 года мужчина был в квартире дома №51 на улице Дегтярева вместе с сожительницей. Между ними на почве ревности случилась ссора. В итоге разъяренный волгоградец стал бить женщину ногами по голове. Так скончалась от полученный травм.

- В ходе расследования уголовного дела фигурант отрицал свою причастность к совершенному преступлению, однако следователями собраны неопровержимые доказательства его вины, после предъявления которых обвиняемый сознался, - уточнили в следкоме.