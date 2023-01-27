В Волгоградской области в сгоревшем доме погиб мужчина и пострадала его мать

Пожарные потушили огонь примерно за полчаса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне в хуторе Терновка Фроловского района Волгоградской области сгорел частный дом. Пожар унес жизнь 61-летнего мужчины. Ожоги получила его пожилая мать, сейчас она находится в больнице.

Сообщение о пожаре спасателям поступило 26 января в 15.47. Дом размером 10 на 10 метров горел по всей площади, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области. Пожарные 58-й части потушили огонь в 16.22. В сгоревшем доме в коридоре был найден погибшим мужчина, который проживал с матерью. Пенсионерку успели спасти соседи, вытащив из огня. Ее с ожогами госпитализировали.

- Предположительной причиной возгорания явилась неосторожное обращение с огнем при курении, очаг возгорания - в коридоре дома, где всегда курил мужчина, - сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области.

ЧП не носит криминальный характер. Следователи проводят проверку.