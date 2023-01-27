Бесплатный проезд на 2 февраля ввели в Волгоградской области

Автобусы будут возить камышан бесплатно. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградской области 1 и 2 февраля 2023 года масштабно отметят 80-летие победы в Сталинградской битве. Эти дни в регионе объявили дополнительными выходными. А в городе Камышине власти решили сделать проезд в общественном транспорте бесплатным для всех на три дня – 29, 30 января и 2 февраля, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Камышина.

- 29, 30 января и 2 февраля 2023 года организован бесплатный проезд для всех категорий граждан по регулярным муниципальным маршрутам, обслуживаемым МП «Автоколонна городского округа - город Камышин», такие как №1, 2, 6, 11А, 11У и 12, - рассказали в мэрии.

В программе мероприятий к 80-летию победы в Сталинградской битве в Камышине 2 февраля 2023 года – памятные церемонии у мемориалов с 9 до 10 часов. В 10.30 начнется автопробег от площади Павших борцов до улицы Алтайской. Сбор для участников - в 09.30 (регистрация по телефону 8(84457)2-02-90). В 14.00 в Центре культуры и досуга «Дружба» покажут фильм «Горячий снег» бесплатно для всех желающих. Также с 10 до 18 часов в Камышинском историко-краеведческом музее открыт для посещения Зал воинской Славы (по билетам).

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