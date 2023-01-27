В Волгограде 2 февраля прогремит «выстрел памяти» на Мамаевом кургане

Выстрел памяти. Фото: ЮВО

«Выстрел памяти» в день 80-й годовщины победы в Сталинградской битве прогремит в Волгограде на Мамаевом кургане. По уже сложившейся традиции ровно в полдень 2 февраля 2023 года артиллеристы дадут залп из орудий времен Великой Отечественной войны на южном склоне главной высоты России, сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

- Выстрел будет произведен в полдень на южном склоне Мамаева кургана двумя орудиями ЗиС-3 времен Великой Отечественной войны, - рассказали в ЮВО.

Впервые артиллеристы волгоградского мотострелкового соединения дали «Выстрел памяти» 2 февраля на Мамаевом кургане в честь празднования 77-летия Сталинградской победы. После была идея сделать полуденный залп ежедневной традицией, как в Петропавловской крепости. Но общественность эту идею не поддержала. Теперь из орудий палят только в памятные военные даты.

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