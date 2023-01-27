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НовостиПроисшествия27 января 2023 7:54

Под Волгоградом мужчина нанял рабочих для похищения чужого гаража

На него возбудили уголовное дело
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Возбудили уголовное дело

Возбудили уголовное дело

Фото: Александр ПАНОВ

В Камышине у 37-летнего мужчины украли гаражный бокс вместе с содержимым. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, потерпевший обратился в полицию, когда не обнаружил имущество, располагавшееся рядом с домом. Стражи порядка оперативно вышли на след подозреваемого. Им оказался 33-летний рецидивист, который давно присмотрел гараж, чтобы сдать его на металлолом.

- Наняв работников подрядной организацию, злоумышленник распилил металлическую конструкцию и на автопогрузчике доставил её вместе со всем её содержимым в пункт приема лома. Полученные деньги за похищенный бокс он истратил на личные нужды, - уточнили в полиции.

На мужчину возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ, ему грозит до 2 лет тюрьмы.