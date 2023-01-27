В Волгоградской области осудили наркокурьеров из Санкт-Петербурга

В иномарке нашли более 2,5 кило наркотика. Фото: УФСБ России по Волгоградской области

Городищенский районный суд вынес приговор 31-летней жительнице Санкт-Петербурга и ее 25-летнему пассажиру, в машине которых в мае 2022 года на посту ДПС нашли более 2,5 килограмма производного N-метилэфедрона. Их признали виновными в приготовлении к преступлению и незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков в особо крупном размере и приговорили к лишению свободы на 8 лет и 8,5 года в колонии, сообщили сайту volgograd.kp.ru в УФСБ России по Волгоградской области.

- Суд приговорил жительницу Санкт - Петербурга к наказанию в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в колонии общего режима, ее попутчика - к 8 годам 6 месяцам с отбыванием в колонии строго режима, - рассказали в ведомстве.

Автомобиль под управлением петербурженки сотрудники ФСБ и ГИБДД остановили на посту ДПС в Городищенском районе в мае 2022 года. Оперативники заподозрили неладное из-за странного поведения 25-летнего пассажира иномарки. После в тайнике под обшивкой багажника обнаружили пять свертков с наркотиками. Как показала экспертиза, это было производное N-метилэфедрона массой более 2,5 кило. Наркокурьеры еще могут обжаловать приговор.