Под Волгоградом судят женщину, по вине которой в ДТП погибли ее муж и сын

Фото: пресс-служба областной прокуратуры.

Прокуратура Волгоградской области направила в суд материалы уголовного дела в отношении 59-женщины, обвиняемой в смертельном ДТП. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, автомобилистке грозит 7 лет тюрьмы. В той страшной аварии погибли ее 62-летний супруг и 36-летний сын.

Напомним, ДТП произошло 10 июля 2022 года на трассе в Среднеахтубинском районе. Семья поехала на речку отдыхать. В салоне «Киа Рио» находились сама женщина и ее родные, в том числе дочь и трое маленьких внуков.

- Совершая маневр разворота, женщина не пропустила двигавшийся во встречном направлении автомобиль «Мерседес». В результате произошедшего столкновения погибли пассажиры автомобиля под управлением обвиняемой в возрасте 62-х и 36-лет, здоровью 10-летнего пассажира причинен тяжкий вред, - уточнили в прокуратуре.

Женщина полностью признала свою вину. Дело рассмотрит Среднеахтубинский районный суд.