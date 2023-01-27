Появилось видео с места ДТП с загоревшимися фурами в Волгоградской области

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Полиция региона опубликовала видео с места страшного ДТП на трассе в Волгоградской области, в котором лоб в лоб столкнулись две фуры, после чего они загорелись. В аварии в Дубовском районе погиб один водитель, второй, по уточненным данным, не пострадал.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, 26 января в 18.30 на 603 километре трассы Р-228 «Сызрань – Саратов – Волгоград» 47-летний мужчина за рулем большегруза «Фредлайнер Коламбия» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в фуру «Фредлайнер» с 45-летним водителем. После столкновения грузовые автомобили загорелись.

В ДТП 47-летний водитель погиб на месте происшествия, другой не пострадал. Вечером 26 января на участке трассы вблизи села Горная Пролейка было затруднено движение. Прокуратура взяла на контроль ход проверки по факту страшного ДТП.