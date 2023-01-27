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НовостиПроисшествия27 января 2023 6:20

В Волгограде молодые грузчики украли 328 тысяч из машины заказчика

На сообщников 18 и 20 лет возбудили уголовное дело
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
На сообщников 18 и 20 лет возбудили уголовное дело

На сообщников 18 и 20 лет возбудили уголовное дело

Полиция Волгограда возбудила уголовное дело на двух грузчиков, укравших у клиента 328 тысяч рублей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, 18-летний потерпевший обратился в ОП Дзержинского района с заявлением о пропаже крупной суммы денег. Стражи порядка по горячим следам вычислили злоумышленников.

Ими оказались молодые люди 18 и 20 лет, которых потерпевший попросил помочь с переездом после продажи квартиры.

- За помощью в транспортировке вещей он обратился к своим знакомым. Помощники увидели, что потерпевший оставил в машине крупную сумму и, вернувшись ночью, разбили стекло и похитили деньги, - уточнили в полиции.