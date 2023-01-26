Оглушительный хлопок и толчок напугали жителей юга Волгограда

Горожан напугал громкий хлопок. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Вечером 26 января жителей Красноармейского района Волгограда и поселков в пригороде напугал оглушительный хлопок, похожий на звук взрыва. Многие почувствовали подземный толчок и вибрацию. Переживаниями волгоградцы делятся в соцсетях с 16 часов, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

«Глухой хлопок и подземный толчок. От толчка по всему забору прошла вибрация. Поселок Станция Чапурники», «Строитель. Стекла задрожали. Толчок и звук был», «Как будто самолет пролетел на огромной скорости», «У меня собаки, так заливались! Аж волосы дыбом! Живем в районе Сарептской Мельницы. И, да вибрация была сильная», делятся впечатлениями волгоградцы вКонтакте. Слышали непонятные звуки и в Больших Чапурниках, Дубовом, поселке Кирова, на Куйбышева и во всей южной части города.

Волгоградцы в очередной раз выдвигают версии о пролетевшем самолете. Официального подтверждения о каких-либо ЧП на юге Волгограда и окрестностях на данный момент нет.

«К нам сообщений не поступало», - сообщили сайту volgograd.kp.ru в ГУ МЧС по Волгоградской области.