Под Волгоградом должник выплатил алименты на двух детей после ареста машины

Приставы арестовали машину должника.

Судебные приставы Дубовского района вынудили злостного неплательщика алиментов погасить долг в размере 70 тысяч рублей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе УФССП по Волгоградской области, мужчина не давал ни копейки на содержание двух детей, которые остались у его бывшей супруги. В итоге приставам пришлом применить меры.

- Пристав-исполнитель наложил арест на имущество должника, а также вынес постановление о временном ограничении на пользование должником правом управления транспортным средством, - рассказали в ведомстве.

Лишь после этого мужчина понял, что может остаться без машины и водительских прав, и поспешил выполнить свой отцовский долг. Добавим, что в 2022 году такие меры применили по отношению к 1386 должникам.