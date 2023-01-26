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НовостиОбщество26 января 2023 14:26

Под Волгоградом должник выплатил алименты на двух детей после ареста машины

Мужчина задолжал на содержание несовершеннолетних 70 тысяч рублей
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Приставы арестовали машину должника.

Приставы арестовали машину должника.

Судебные приставы Дубовского района вынудили злостного неплательщика алиментов погасить долг в размере 70 тысяч рублей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе УФССП по Волгоградской области, мужчина не давал ни копейки на содержание двух детей, которые остались у его бывшей супруги. В итоге приставам пришлом применить меры.

- Пристав-исполнитель наложил арест на имущество должника, а также вынес постановление о временном ограничении на пользование должником правом управления транспортным средством, - рассказали в ведомстве.

Лишь после этого мужчина понял, что может остаться без машины и водительских прав, и поспешил выполнить свой отцовский долг. Добавим, что в 2022 году такие меры применили по отношению к 1386 должникам.