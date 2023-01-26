В Волгограде школьник нашел на улице аэрозольный баллончик и распылил его в классе

В школу пришлось вызвать скорую помощь Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В школе №95 Краснооктябрьского района Волгограда ученик распылил вещество из аэрозольного баллончика. Причем шестиклассник нашел его на улице и принес его в класс. В итоге от распылителя пострадал его одноклассник. Инцидент сайту volgograd.kp.ru прокомментировали в облкомобразования и облздраве.

- Шестиклассник нашел на улице флакончик с ароматизированным маслом и в нарушении правил принес его в школу. На перемене он начал распылять содержимое на других учеников. Учитель заметил это и пресек действия учащегося, - рассказали в комитете образования, науки и молодежной политики Волгоградской области.

Учитель открыл окна в классе, чтобы проветрить его. Однако у одного из учеников началась аллергическая реакция. В школу вызвали бригаду скорой помощи.

- В детскую больницу доставлен 16-летний подросток, оставлен под наблюдением специалистов, состояние ближе к удовлетворительному, планируется к выписке, - уточнили в комитете здравоохранения Волгоградской области.