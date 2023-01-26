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НовостиПроисшествия26 января 2023 13:50

Под Волгоградом майор полиции скончался от 8 ножевых ранений

ГУ МВД региона проводит служебную проверку, выясняются все обстоятельства гибели полицейского
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Под Волгоградом скончался майор полиции.

Под Волгоградом скончался майор полиции.

Фото: Александр ПАНОВ

Накануне, 25 января, в Камышине от 8 ножевых ранений скончался майор полиции. Раненного мужчину нашел его отец на территории частного дома в гараже. Родственник вызвал неотложку, однако сотрудник правоохранительных органов скончался от полученных травм. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, гибель полицейского не носит криминальный характер.

- Начальником ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-майором полиции Дмитрием Вельможко назначена служебная проверка по установлению всех обстоятельств смерти сотрудника камышинской полиции, - уточнили в ведомстве.

Выяснением обстоятельств гибели полицейского занимаются следственные органы.