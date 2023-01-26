В Волжском объявили выходные 1 и 2 февраля 2023

Волжане смогут приехать на праздник в Сталинград. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Глава города Волжского Волгоградской области подписал постановление, согласно которому 1 и 2 февраля 2023 года будут выходными днями, как и на всей территории Волгоградской области. Об этом Игорь Воронин сообщил в своем телеграм-канале.

- В детских садах Волжского, по запросам родителей, которые продолжат работать 1 и 2 февраля, будут сформированы дежурные группы. В школах города занятий не будет, - рассказал Игорь Воронин.

Напомним, дополнительные выходные 1 и 2 февраля 2023 года в Волгоградской области получат чиновники и бюджетники согласно решению губернатора Андрея Бочарова, чтобы они могли поучаствовать в мероприятиях, посвященных 80-летию Сталинградской Победы.

Сотрудникам частных компаний и всем, кто работает по сменному графику, выходные могут не дать. Работать будут и все те, кто отвечает за системы жизнеобеспечения и проведение праздника. Подробности.

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