В Волгограде сотрудник ГИБДД в качестве пассажира проверил безопасность в маршрутках

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгограде прошел рейд полиции по выявлению нарушений водителями маршруток. При этом контроль был тайным. Инспекторы ДПС вели видеофиксацию нарушений из машины, которая не имела специальной раскраски, а под видом пассажира в маршрутках ездил сотрудник технического надзора ГИБДД. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Некоторые маршрутчики действительно не соблюдают правила дорожного движения. Они не пристегивают ремень безопасности, разговаривают за рулем по телефону, не пропускают на «зебрах» пешеходов, опасно маневрируют. Также полицейские выявили нарушения правил перевозки людей, когда в салон забивалось больше пассажиров, чем это разрешено. На конечных остановках сотрудники Госавтоинспекции проверили техническое состояние транспорта и наличие документов – здесь также не обошлось без нарушений.

- В отношении водителей, должностных лиц автопредприятий составлены административные материалы, - отметили в региональном Главке МВД.