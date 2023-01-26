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НовостиПроисшествия26 января 2023 12:27

Под Волгоградом экс-главу села мягко наказали за служебный подлог на 850 тысяч рублей

Мужчину оштрафовали на 35 тысяч и полтора года запретили работать в администрации
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Мужчину осудили.

Мужчину осудили.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Старополтавский райсуд Волгоградской области вынес приговор 65-летнему экс-главе Новополтавского сельского поселения Нурбулату Темербекову, обвиненному в служебном подлоге. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областной прокуратуры, чиновник устроил на работу в качестве водителя своего зятя. По факту мужчина жил в Москве, при этом получал зарплату. Темербеков подделывал документы. Всего из бюджета выплачено порядка 850 тысяч рублей.

Бывшего главу за нарушение статьи 292 УК РФ оштрафовали на 35 тысяч рублей и запретили полтора года занимать должности в администрации. Его сняли с должности.

- По факту получения денежных средств за фиктивную работу прокуратурой Старополтавского района инициирована процессуальная проверка. Также прокуратурой Старополтавского района подготовлен иск о взыскании с зятя осужденного незаконно полученных денежных средств, - добавили в прокуратуре.