Под Волгоградом экс-главу села мягко наказали за служебный подлог на 850 тысяч рублей

Мужчину осудили. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Старополтавский райсуд Волгоградской области вынес приговор 65-летнему экс-главе Новополтавского сельского поселения Нурбулату Темербекову, обвиненному в служебном подлоге. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областной прокуратуры, чиновник устроил на работу в качестве водителя своего зятя. По факту мужчина жил в Москве, при этом получал зарплату. Темербеков подделывал документы. Всего из бюджета выплачено порядка 850 тысяч рублей.

Бывшего главу за нарушение статьи 292 УК РФ оштрафовали на 35 тысяч рублей и запретили полтора года занимать должности в администрации. Его сняли с должности.

- По факту получения денежных средств за фиктивную работу прокуратурой Старополтавского района инициирована процессуальная проверка. Также прокуратурой Старополтавского района подготовлен иск о взыскании с зятя осужденного незаконно полученных денежных средств, - добавили в прокуратуре.