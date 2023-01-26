В Волгоградской области подорожали детское питание, овощи, мясо

Огурцы подорожали более чем на 4% Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В волгоградских магазинах и на рынках цены на продукты скачут еженедельно. И чаще они ползут вверх, чем вниз. За неделю с 17 по 23 января в Волгоградской области вновь выросла стоимость овощей. Огурцы подорожали на 4,75%, килограмм в среднем стоит 175,84 рубля, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на Волгоградстат. Цены на картофель увеличились на 4,4%, на капусту – на 1,22%, на репчатый лук – на 8,11%, на свеклу – на 5,06%, на морковь – на 4,82%. Свинина подорожала на 1,21%, охлажденные куры – на 1,92%, мороженая рыба – на 1,9%, бананы – на 1,84%. Мясные консервы для детского питания подорожали на 1,18%, а фруктово-ягодные – на 3,63%.

Среди продуктов есть и те, которые за 7 дней стали немного выгоднее. Полукопченая и варено-копченая колбаса снизилась в цена на 1,16%, маргарин – на 1,24%, мука – на 1,87%, пшено – на 2,03%, гречка – на 1,52%. Стали дешевле помидоры на 3,15% и яблоки на 2,47%.

Зато цены на автомобильное топливо на прошлой неделе показали стабильность. Бензин всех марок, а также дизельное топливо не изменились в стоимости ни на копейку.