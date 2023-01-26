«Чисто покататься»: в Волгограде полицейские гонялись за автоугонщиком

Волгоградские инспекторы ДПС задержали пьяного угонщика «Лады» Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Дзержинском районе Волгограда инспекторы ДПС по горячим следам задержали пьяного автоугонщика. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областного главка МВД, о пропаже «Лады Ларгус», припаркованной у дома на улице Тищенко, заявил владелец. Мужчина оставил в машине ключи и не запер дверь.

- Наряды ДПС получили ориентировку и в ходе патрулирования обнаружили и задержали автомобиль вместе с угонщиком, - рассказали в полиции.

В итоге стражи порядка задержали 26-летнего мужчину. Он был сильно пьян и признался, что угнал машину «чисто покататься». На него могут возбудить уголовное дело по статье 166 УК РФ.