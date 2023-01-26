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НовостиПроисшествия26 января 2023 11:06

«Чисто покататься»: в Волгограде полицейские гонялись за автоугонщиком

Волгоградские инспекторы ДПС задержали пьяного угонщика «Лады»
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Волгоградские инспекторы ДПС задержали пьяного угонщика «Лады»

Волгоградские инспекторы ДПС задержали пьяного угонщика «Лады»

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Дзержинском районе Волгограда инспекторы ДПС по горячим следам задержали пьяного автоугонщика. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областного главка МВД, о пропаже «Лады Ларгус», припаркованной у дома на улице Тищенко, заявил владелец. Мужчина оставил в машине ключи и не запер дверь.

- Наряды ДПС получили ориентировку и в ходе патрулирования обнаружили и задержали автомобиль вместе с угонщиком, - рассказали в полиции.

В итоге стражи порядка задержали 26-летнего мужчину. Он был сильно пьян и признался, что угнал машину «чисто покататься». На него могут возбудить уголовное дело по статье 166 УК РФ.