В Волгограде врач-анестезиолог и рентгенолог перевели мошенникам 1,8 млн рублей

Полиция ищет злоумышленников Фото: Александр ПАНОВ

В Волгограде сразу двое врачей перевели телефонным мошенникам крупные суммы денег. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областного главка МВД, в общей сложности медики лишились почти 1,8 млн рублей. Аферисты использовали известную схему.

- На телефон поступает звонок от якобы работника службы безопасности банка и абоненту сообщают, что мошенники пытаются похитить его деньги. Жертве предлагается оформить онлайн кредит и перевести деньги на «безопасный счет», - рассказали в полиции.

Таким образом удалось обмануть анестезиолога-реаниматолога из Краснооктябрьского района. Женщина перевела 762 тысяч рублей. врач-реаниматолог из Ворошиловского района оформила кредит и обогатила преступников почти на миллион рублей.

Волгоградцев призывают быть внимательнее и не доверять звонкам от незнакомцев.