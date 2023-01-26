В Волгограде замдиректора фирмы 4 месяца не выплачивал зарплату пяти машинистам

Машинисты не получали зарплату с июля по октябрь Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгограде завершилось расследование уголовного дела, которое было возбуждено на 36-летнего мужчину за невыплату заработной платы. Волгоградец работает заместителем директора фирмы, которая занимается автомобильным и грузовым транспортом. С июля по октябрь 2022 года коммерсант не выплачивал зарплату пяти машинистам. Общая сумма долга составила свыше 400 тысяч рублей, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области.

- Как установили следователи на расчетные счета организации имелись поступления денежных средств в общей сумме более 9 миллионов рублей, которые расходовались на иные цели, не связанные с выплатой заработной платы, - отметили в следкоме.

Машинисты в фирме работали без договоров по устной договоренности. Тем не менее, следователи собрали доказательства, что они трудились в фирме. После процессуального вмешательства зарплата работникам была выплачена в полном объеме. Расследование завершилось, в ближайшее время материалы уголовного дела передадут в прокуратуру для утверждения обвинения.