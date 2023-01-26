В Волгограде скоропостижно скончался начальник информационного центра МВД

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгограде скоропостижно скончался начальник информационного центра Главного управления МВД России по региону Сергей Соловьев. Его не стало 26 января на 48 году жизни. Об это сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Сергей Соловьев родился в городе Можга в Республику Удмуртия. Работу в органах внутренних дел начал в 2000 году, став милиционером роты ППС Дзержинского РУВД.

Службу в органах внутренних дел начал в 2000 году с должности милиционера роты ППС Дзержинского РУВД. За время службы в МВД занимал различные должности, в том числе руководящие в региональном Главке. В июне прошлого года Серей Соловьев возглавил информационный центр областной полиции.

- За добросовестную службу неоднократно был отмечен ведомственными наградами. Руководство, коллегия и личный состав Главного Управления МВД России по Волгоградской области выражают соболезнования родным и близким Сергея Соловьева. Семье сотрудника будет оказана всесторонняя помощь, - отметили в ГУ МВД России по Волгоградской области.