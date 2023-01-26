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НовостиОбщество26 января 2023 8:01

Барановская жестко раскритиковала волгоградского чиновника

Главе Авиловского поселения Павлу Уракову досталось от ведущей передачи «Мужское/Женское»
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Юлия Барановская обрушилась с жесткой критикой на чиновника.

Юлия Барановская обрушилась с жесткой критикой на чиновника.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Известная телеведущая Юлия Барановская обрушилась с жесткой критикой на главу Авиловского сельского поселения Иловлинского района Волгоградской области Павла Уракова за убитые дороги в хуторе.

Жительница села во время стрима ОНФ пожаловалась Юлии Барановской, что в хуторе нет дороги. Главу поселения просили отсыпать ее хотя бы щебнем. Но Ураков посоветовал селянам самим сделать смету и разметить дорогу, тогда он решит проблему. Жители хутора собрали подписи, сделали все, как велел чиновник. Но тот ответил, что денег нет из-за ковида, все ушло на лечение. После началась СВО.

«Людям, которые приходят к вам на прием, вы можете сколько угодно вешать лапшу на уши, и рассказывать, что у вас денег нет из-за ковида. Мы берем эту ситуацию под контроль», - обратилась к чиновнику Барановская.

Телеведущая пообещала, что ОНФ займется этой ситуацией. К тому же передачу о волгоградском чиновнике посмотрели в следственном комитете и организовали процессуальную проверку.