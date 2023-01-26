Жители Волгоградской области хотят зарабатывать в среднем 40,7 тысячи в месяц

Зарплатные ожидания волгоградцев выросли на 2,3 тысячи рублей Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Жители Волгоградской области в 2023 году хотят зарабатывать в среднем 40,7 тысячи рублей в месяц. К такому выводу пришли эксперты онлайн-платформы hh.ru, проанализировавшие резюме соискателей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе сервиса по поиску работы, зарплатные ожидания волгоградцев в среднем выросли на 2,3 тысячи рублей по сравнению с прошлым годом.

Так, сотрудники сферы добычи сырья хотят зарабатывать почти 57 тысяч рублей, что на 11 тысяч выше прошлогодних ожиданий. На более высокий заработок рассчитывают работники сферы строительства (почти 52 тысячи рублей), консультирования (35 тысяч), а также административный персонал (34 тысячи), врачи (41 тысячи), юристы (43 тысячи).