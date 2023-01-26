На полигоне под Волгоградом военные медики оказали помощь раненым

Фото: пресс-служба ЮВО.

На полигоне Прудбой под Волгоградом военные медики провели занятия по тактической медицине. В учениях приняли участие более 100 врачей и около 20 единиц спецтехники. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Южного военного округа, по легенде врачи эвакуировали раненых бойцов из опасного участка в предполагаемой зоне боевых в безопасное укрытие, где оказаывали необходимую помощь.

- Специалисты оказывали помощь условно раненному бойцу на поле боя, наложением жгута останавливали артериальное кровотечение из раны, - уточнили в военном ведомстве.

Затем нуждающихся в дальнейшей госпитализации солдат переправляли на санавтомобиле в мобильный полевой госпиталь. Помимо этого, военнослужащие из личного состава провели учения по тактической стрельбе, преодолевали полосу препятствий.