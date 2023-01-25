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НовостиЭкономика25 января 2023 14:52

Мэрия Волгограда оформляет 2 кредита на 700 млн рублей

Проценты по каждому не должны превышать 32,2 млн рублей
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Волгограду потребовались кредиты на 700 млн рублей

Волгограду потребовались кредиты на 700 млн рублей

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Администрация Волгограда планирует открыть кредитную линию. На портале госзакупок опубликовано 2 аукциона на привлечение заемных средств. Мэрия ищет банк, который оформит ей 2 кредита – сумма каждого составляет 350 миллионов рублей.

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на закупочную документацию, максимальная сумма процентов по каждому займу не должна превышать 32 миллиона 217 тысяч рублей. Кредитная линия должна предусматривать возможность неоднократного привлечения и возврата заемных средств в пределах установленного лимита. Срок использования кредита – до 314 дней из-за волатильности ключевой ставки Банка России. Открытие займов должно состояться не позднее 31 декабря 2023 года.