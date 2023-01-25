В Волгограде 26 января без электричества останутся дома на 13 улицах

В Волгограде в четверг электричество отключат в четырех районах Фото: Эдуард Пальгунов

Очередные адреса в Волгограде попадут под плановое отключение света в четверг. 26 января частично без света останутся 4 района областного центра. Из-за ремонтных и профилактических работ обесточат дома на 13 улицах. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг - Волгоград», электроснабжения временно не будет в Краснооктябрьском, Центральном, Ворошиловском и Красноармейском районах.

В Краснооктябрьском районе электричество отключат с 9.00 до 14.00 в поселке Солнечном на ул. Красивой, ул. Романтиков, ул. Жемчужной, ул. Осенней, ул. Большой Кольцевой, ул. Летней, ул. Листопадной. В Центральном районе с 10.00 до 16.00 не смогут воспользоваться электроприборами жители ул. Совнаркомоской, 314, ул. Донецкой, 198, 167-178.

В Ворошиловском районе свет отключат с 13.00 до 17.00 на ул. Пугачевской, 9, 9а, 11, 11а, 11б. В Красноармейском районе обесточат с 9.00 17.00 ул. Удмуртскую, 19, 19а, 21, 23, ул. Саушинскую, 20, 24, ул. Гремяченскую, 4.