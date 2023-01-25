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НовостиОбщество25 января 2023 13:04

Мэрия Волгограда выплатит 50 тысяч подростку за укус собаки

Прокуратура установила, что администрация не занималась отловом бездомных псов
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
За укус бездомной собаки мэрия выплатит подростку 50 тысяч рублей

За укус бездомной собаки мэрия выплатит подростку 50 тысяч рублей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Администрацию Волгограда обязали выплатить подростку компенсацию морального вреда за укус бездомной собаки. 30 января 2022 года на 17-летнего юношу набросилась и укусила за голень дворняга. Это произошло рядом с домом №15 по улице Героев Тулы в Тракторозаводском районе. Подростку потребовалось лечение и курс антирабической вакцины, также он получил психологическую травму, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Родители пострадавшего обратились в прокуратуру. После надзорной проверки выяснилось, что мэрия не проводила меры по отлову бездомных собак. В суд был направлен иск о взыскании суммы расходов на лечение и компенсации морального вреда. Центральный районный суд Волгограда обязал администрацию города выплатить подростку 50 тысяч рублей.

- По мере вступления судебного решения в законную силу, его исполнение будет взято прокуратурой на контроль, - отметили в ведомстве.