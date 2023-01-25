Мэрия Волгограда выплатит 50 тысяч подростку за укус собаки

За укус бездомной собаки мэрия выплатит подростку 50 тысяч рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Администрацию Волгограда обязали выплатить подростку компенсацию морального вреда за укус бездомной собаки. 30 января 2022 года на 17-летнего юношу набросилась и укусила за голень дворняга. Это произошло рядом с домом №15 по улице Героев Тулы в Тракторозаводском районе. Подростку потребовалось лечение и курс антирабической вакцины, также он получил психологическую травму, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Родители пострадавшего обратились в прокуратуру. После надзорной проверки выяснилось, что мэрия не проводила меры по отлову бездомных собак. В суд был направлен иск о взыскании суммы расходов на лечение и компенсации морального вреда. Центральный районный суд Волгограда обязал администрацию города выплатить подростку 50 тысяч рублей.

- По мере вступления судебного решения в законную силу, его исполнение будет взято прокуратурой на контроль, - отметили в ведомстве.