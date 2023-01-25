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НовостиОбщество25 января 2023 12:06

Под Волгоградом в цыганской семье четверо детей заразились корью

Два ребенка уже прошли лечение, двое остаются в медучреждении
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Детей госпитализировали.

Детей госпитализировали.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Еще четыре случая заболевания корью выявлены в Волгоградской области. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального комитета здравоохранения, очаг инфекции обнаружили в семье из Фроловского района. Несовершеннолетних госпитализировали в больницу.

- Четверо несовершеннолетних госпитализированы в медицинское учреждение, 2 из них выписаны по выздоровлению. Находящиеся на стационарном лечении дети получают медицинскую помощь в полном объёме, - уточнили в облздраве.

В комитете отметили, что дети относятся к категории неорганизованных - то есть не посещают детсады, школы. Отметим, что специалисты установили круг лиц, контактировавших с заболевшими, и провели иммунизацию.