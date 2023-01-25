Под Волгоградом рабочий склада на погрузчике сбил 70-летнюю уборщицу

СК возбудил уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи возбудили уголовное дело после получения травм 70-летней женщиной в Городищенском районе. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, инцидент случился 3 ноября прошлого года в рабочем поселке Ерзовка на улице Промышленная. Женщина находилась в складском помещении распределительного центра магазина, где проводила уборку.

- В какой-то момент 44-летний рабочий, управляя погрузчиком, совершил наезд на женщину, в результате чего ей были причинены множественные переломы ног, которые были квалифицированы как причинившие тяжкий вред здоровью, - уточнили в пресс-службе регионального следкома.

В настоящий момент следователи выясняют все обстоятельства случившегося. По итогам будут установлены лица, ответственные за соблюдение техники безопасности на производстве.