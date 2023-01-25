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НовостиОбщество25 января 2023 9:56

В Волгограде мать 8-летнего ребенка-инвалида отсудила компенсацию за ходунки

Женщина отсудила 80 тысяч рублей у соцстраха
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
В Волгограде мать 8-летнего ребенка-инвалида отсудила компенсацию за ходунки

В Волгограде мать 8-летнего ребенка-инвалида отсудила компенсацию за ходунки

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Прокуратура Тракторозаводского района Волгограда помогла матери 8-летнего ребенка-инвалида добиться компенсации в размере 80 тысяч рублей за купленные за свой счет средства для реабилитации сына. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областной прокуратуры, женщина потратила деньги на ходунки, опору для сидения и подгузники.

- Вопреки требованиям законодательства компенсация за самостоятельное приобретение технических средств реабилитации для ребенка-инвалида женщине не предоставлена, - уточнили в ведомстве.

Прокуратура подала иск на замначальника отдела социальных программ областного Фронда соцстраха. Мужчину, допустившему нарушение, оштрафовали на 3 тысячи рублей. Впоследствии женщине выплатили положенную компенсацию.