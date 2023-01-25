В Волгограде мать 8-летнего ребенка-инвалида отсудила компенсацию за ходунки Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Прокуратура Тракторозаводского района Волгограда помогла матери 8-летнего ребенка-инвалида добиться компенсации в размере 80 тысяч рублей за купленные за свой счет средства для реабилитации сына. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областной прокуратуры, женщина потратила деньги на ходунки, опору для сидения и подгузники.

- Вопреки требованиям законодательства компенсация за самостоятельное приобретение технических средств реабилитации для ребенка-инвалида женщине не предоставлена, - уточнили в ведомстве.

Прокуратура подала иск на замначальника отдела социальных программ областного Фронда соцстраха. Мужчину, допустившему нарушение, оштрафовали на 3 тысячи рублей. Впоследствии женщине выплатили положенную компенсацию.