В Волгограде открылась выставка газет времен Великой Отечественной войны

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Главном управлении МВД России по Волгоградской области открылась ретро-выставка «200 дней и ночей». В экспозиции представлены печатные издания времен Великой Отечественной войны. Можно ознакомиться с книгами, фотографиями, листовками, газетами и журналами Советского Союза, а также Германии, Румынии, Венгрии, которые писали о Сталинградской битве. Среди экспонатов есть выпуски газеты «Комсомольская права».

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе региональной полиции, представленные подлинные печатные издания наглядно рассказывают о каждом из двухсот дней Сталинградской битвы и самом главном событии этого периода - 2 февраля 1943 года. Среди экспонатов есть медали, ордена и фотографии воинов 10-й дивизии НКВД.