В Волгограде почти за миллиард продают здание ТРК Европа Сити Молл

В Волгограде продают ТРК. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Накануне, 24 января, появилось объявление о продаже за 978 000 000 рублей здания ТРК Европа Сити Молл в Центральном районе Волгограда. Популярный торговый центр находится на проспекте Ленина №54Б. Как сообщает продавец, общая площадь помещения – 46 980 квадратов.

Причины продажи не указаны, однако владелец перечислил немало преимуществ приобретения бизнеса. Среди них - удобное расположение на самом берегу Волги, комфортный заезд на бесплатную парковку на 600 машиномест, рядом находятся жилые массивы, ЦПКиО, центральный стадион.

«Заполняемость 95%, стабильный арендный поток в рублях. Якорные арендаторы», - добавил автор.

В ТРК находятся пользующиеся у волгоградцев популярностью магазины, кинотеатр, боулинг. В сутки торговый центр посещает около 12 тысяч человек.