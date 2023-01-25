Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия25 января 2023 7:25

Волгограде камеры засняли момент наезда «Форда» на пешехода на проспекте Жукова

Пенсионер получил травмы
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Волгограде камеры засняли момент наезда «Форда» на пешехода на проспекте Жукова

Волгограде камеры засняли момент наезда «Форда» на пешехода на проспекте Жукова

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Накануне, 24 января, на проспекте Жукова в Дзержинском районе Волгограда под колесами «Форд Фокуса» пострадал 73-летний пешеход. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, за рулем иномарки находилась 42-летняя женщина. Момент ДТП зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения.

- В 13.00 часов 42-летняя женщина-водитель напротив дома № 115А по проспекту Маршала Жукова совершила наезд на 73-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, - уточнили в полиции.

Мужчина упал на асфальт, к нему подбежали очевидцы, которые вызвали скорую. Пенсионера госпитализировали. Проводится проверка.