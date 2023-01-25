Волгограде камеры засняли момент наезда «Форда» на пешехода на проспекте Жукова Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Накануне, 24 января, на проспекте Жукова в Дзержинском районе Волгограда под колесами «Форд Фокуса» пострадал 73-летний пешеход. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, за рулем иномарки находилась 42-летняя женщина. Момент ДТП зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения.

- В 13.00 часов 42-летняя женщина-водитель напротив дома № 115А по проспекту Маршала Жукова совершила наезд на 73-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, - уточнили в полиции.

Мужчина упал на асфальт, к нему подбежали очевидцы, которые вызвали скорую. Пенсионера госпитализировали. Проводится проверка.