В Волгограде в День студента опечатали прилавки с алкоголем

В Волгограде запретили продажу алкоголя Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Волгоградской области 25 января действует «сухой закон». В День студента по традиции прилавки и полки с алкоголем в магазинах опечатаны. Спиртное нельзя купить с 8.00 до 23.00. Об это сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Не действует запрет на заведения общепита. В кафе, барах и ресторанах 25 января заказать алкогольные напитки можно.

Напомним, в Волгоградской области по местному закону розничная торговля спиртного запрещена на детские и молодежные праздники. «Сухой закон» действует в День знаний 1 сентября, День защиты детей 1 июня, День молодежи 27 июня и День студента 25 января.

Для нарушителей запрета на продажу алкоголя предусмотрены штрафы: для должностных лиц 20-25 тысяч рублей, для юридических лиц – 40-50 тысяч рублей.