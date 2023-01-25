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НовостиЗдоровье25 января 2023 6:54

Во время диспансеризации у волгоградцев выявляют опухоли, заболевания сердечно-сосудистой и эндокринной систем

В 2022 году в Волгоградской области диспансеризацию прошли почти 1,3 млн жителей
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Почти 1,3 млн человек прошли в прошлом году диспансеризацию и медосмотры

Почти 1,3 млн человек прошли в прошлом году диспансеризацию и медосмотры

Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгоградской области в 2022 году бесплатную диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры прошли 1 миллион 295 тысяч жителей. В их числе 400 тысяч детей и подростков.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения Волгоградской области, регулярное обследование позволяет выявлять на ранних стадиях у пациентов заболевания сердечно-сосудистой, эндокринной систем, злокачественные новообразования. Вовремя выявленные проблемы со здоровьем, дополнительное обследование и диспансерное наблюдение помогают избежать ухудшений. В облздраве добавили, что важно обследовать волгоградцев, которые болели коронавирусом. В прошлом году углубленную диспансеризацию после ковида прошли 190 тысяч жителей региона.