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НовостиОбщество25 января 2023 6:50

Под Волгоградом на ферме нашли 60 кило опасной свинины

Россельхознадзор выдал юрлицу предостережение
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Под Волгоградом на ферме нашли 60 кило опасной свинины

Под Волгоградом на ферме нашли 60 кило опасной свинины

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

60 кило свинины неизвестного происхождения на фере в Иловлинском районе Волгоградской области нашли специалисты Россельхознадзора в результате мониторинга системы «Меркурий». Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, сотрудники КХК АО «Краснодонское» не внесли необходимые ветеринарные документ, нарушив закон о ветеринарии.

- В ходе анализа выявлено, что на площадке предприятия оформлены документы на 60 кг продукции (полутуша свиная 2 категории) без указания сырья, из которого выработана продукция. – уточнили в региональном Россельхознадзоре.

Надзорное ведомство указало также на нарушения технического регламента о безопасности продукции и принципа прослеживаемости. Юридическому лицу выдали предостережение и рекомендовали провести профилактические мероприятия.