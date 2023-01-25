Под Волгоградом на ферме нашли 60 кило опасной свинины Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

60 кило свинины неизвестного происхождения на фере в Иловлинском районе Волгоградской области нашли специалисты Россельхознадзора в результате мониторинга системы «Меркурий». Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, сотрудники КХК АО «Краснодонское» не внесли необходимые ветеринарные документ, нарушив закон о ветеринарии.

- В ходе анализа выявлено, что на площадке предприятия оформлены документы на 60 кг продукции (полутуша свиная 2 категории) без указания сырья, из которого выработана продукция. – уточнили в региональном Россельхознадзоре.

Надзорное ведомство указало также на нарушения технического регламента о безопасности продукции и принципа прослеживаемости. Юридическому лицу выдали предостережение и рекомендовали провести профилактические мероприятия.