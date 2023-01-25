Волгоградцам назвали январские продукты от «зимней спячки»

Роспотребнадзор рекомендует питаться правильно в холодный сезон Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Роспотребнадзор Волгоградской области назвал январские продукты, которые помогут выйти из состояния «зимней спячки». Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, в середине самого холодного сезона именно так и чувствует себя организм. Не стоит ругать себя за медлительность и снижение эффективности. Лучше подзарядиться полезными витаминами, которые содержатся в капусте, моркови, картофеле, цитрусовых и яблоках.

Капуста – богатый источник витаминов и минералов. Можно выбирать любую: белокочанную, краснокочанную, пекинскую, брюссельскую и брокколи. Полезно ежедневно включать в рацион морковь, картофель, лук, свеклу и редьку. А вот от томатов лучше отказаться из-за качества выращивания в теплицах, для салатов стоит покупать черри.

В цитрусовых также содержится много полезных витаминов, которые приободрят и поднимут настроение. А уж сортов яблок зимой в магазинах в избытке, да и цены не кусаются.

- В любое время года можно найти вкусные и полезные сезонные фрукты, главное – знать, что искать и грамотно выбирать, - уточнили специалисты.