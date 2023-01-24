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НовостиОбщество24 января 2023 14:49

Роман Куцолап из Волгоградской области погиб в зоне СВО

Военнослужащего похоронят в Камышине
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фото: администрация Камышина.

Фото: администрация Камышина.

24 января стало известно о гибели в ходе спецоперации на Украине военнослужащего из Волгоградской области Романа Куцолапа. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в администрации Камышина, где проживал участник боевых действий.

- Роман мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг, - отметили в администрации города. - Скорбим вместе с семьей павшего и выражаем родным и близким Романа Куцолапа искренние соболезнования.

Редакция «Комсомольской правды» выражает искренние соболезнования семье погибшего военнослужащего.