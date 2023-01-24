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НовостиПроисшествия24 января 2023 14:01

Под Волгоградом ищут пропавшую 32-летнюю женщину в черной мужской куртке

Жительница Николаевска ушла из дома до нового года
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фото: Лиза Алерт.

Фото: Лиза Алерт.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» помогают в поисках 32-летней Екатерины Лузгиной из Волгоградской области. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru добровольцы, женщина проживает в городе Николаевске. С 29 декабря о ее местонахождении ничего неизвестно. Вот уже почти месяц родные не получали никаких новостей от пропавшей. Волонтеры просят помочь в поисках Екатерины.

В день исчезновения она была одета в черную мужскую куртку, синие спортивные штаны, а также белые кроссовки. У Екатерины нормально телосложение, рост около 156 сантиметров, черные волосы и серо-голубые глаза.

Сообщить информацию о возможном местонахождении женщины необходимо по телефонам: 112 или 8-800-700-54-52.