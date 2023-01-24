В Волгограде кондуктор троллейбуса №15а заплатил компенсацию за избиение пассажирки Фото: Алексей БУЛАТОВ

24 января Дзержинский районный суд Волгограда осудил кондуктора троллейбуса №15А за избиение пассажирки. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе райсуда, с женщины в пользу потерпевшей взыскали 25 тысяч рублей.

Инцидент случился в салоне пассажирского транспорта. Кондуктор находилась при исполнении обязанностей, когда меду ней и женщиной возник серьезный конфликт.

- Установлено, что кондуктор из хулиганских побуждений с применением предмета, используемого в качестве оружия, причинила ушиб мягких тканей головы и левой ноги пассажирки, - уточнили в райсуде.

Волгоградка требовала заплатить миллион рублей за причиненный легкий вред здоровью и моральный ущерб. Ей удалось выиграть судебный процесс, но суд назначил сумму компенсации в разы меньше. Осужденная может обжаловать приговор.